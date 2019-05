Do peixe sem espinhas às cuecas e meias dobradas. Os campeões por trás dos campeões nacionais

São os primeiros a chegar ao centro de estágios do Benfica, no Seixal, e muitas vezes o últimos a ir para casa. Fazem tudo pelos craques da equipa A - até tirar as espinhas do peixe - para que eles se possam concentrar no relvado.

Longe da relva e sem bola no pé, são os rostos escondidos por trás dos campeões nacionais.

Clique aqui para ler a reportagem completa.