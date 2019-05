Sporting e Benfica, os suspeitos do costume na final do campeonato

Está encontrada a dupla de finalistas do campeonato nacional de futsal 2018-19. Pela 13.ª vez neste século, o título vai ser discutido entre Sporting e Benfica, depois de ambos terem fechado neste domingo as contas das meias-finais.

Os “leões” tinham entrado na eliminatória a perder com o Modicus, mas responderam em força nos dois encontros seguintes. Neste domingo, conseguiram o resultado mais desnivelado, com um 7-0 que não deixou dúvidas sobre a sua superioridade.

O Benfica, pelo contrário, obteve uma vitória sobre o Fundão no arranque das meias-finais, foi surpreendido na Luz no segundo jogo e neste domingo carimbou mesmo o acesso à final com um 7-3.

O Sporting, tricampeão nacional, procurará um inédito “tetra” numa final decidida à melhor de cinco partidas, enquanto os “encarnados” tentarão interromper o ciclo vitorioso do rival para chegarem ao oitavo campeonato do seu palmarés.

A final arranca com dois jogos no Pavilhão da Luz, nos dias 1 e 5 de Junho, enquanto o terceiro encontro (dia 8) e uma eventual quarta partida (12) estão agendados para o Pavilhão João Rocha. No caso de ser necessário um quinto jogo, acontecerá novamente na Luz, no dia 15.