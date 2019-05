Potapova venceu e o telemóvel “explodiu”

O ano de 2004 foi considerado o ano das russas. Os triunfos de Anastasia Myskina (Roland Garros), Maria Sharapova (Wimbledon) e Svetlana Kuznetsova (US Open) realçaram o domínio das tenistas da Rússia, que terminou esse ano com quatro representantes no top 10 e sete no top 15. A herança dessa geração, que somou oito títulos do Grand Slam, é pesada, mas há quem não a tema. Neste domingo, em Roland Garros, Anastasia Potapova, de 18 anos e 81.ª do ranking, assumiu a liderança da nova vaga.

No primeiro encontro da edição 2019 no court Philippe Chatrier, Potapova causou uma pequena surpresa. Surpresa porque eliminou a ex-número um mundial Angelique Kerber (5.ª do ranking); pequena, porque a alemã tem actuado diminuída por uma lesão no tornozelo.

“O meu telemóvel está a ‘explodir’; é óptimo receber os parabéns de tantas pessoas. Estava a tentar manter o foco em mim, em como estou a jogar, a correr, não pensar muito no court, na primeira ronda ou em Kerber. Mas estou aqui para jogar o meu melhor e foi o que fiz”, frisou Potapova, após vencer, por 6-4, 6-2. Esta foi a primeira vitória sobre uma top 10 da ex-número um mundial júnior — escalão no qual triunfou em Wimbledon — que já conta com a presença em duas finais do WTA Tour em terra batida (Moscovo e Tashkent), em 2018.

Entre as favoritas, Karolina Pliskova (2.ª), recente vencedora em Roma, eliminou Madison Brengle (91.ª), por 6-2, 6-3, Garbiñe Muguruza (19.ª) estreou o court Simonne Mathieu com uma vitória sobre a promissora Taylor Townsend (98.ª), por 5-7, 6-2 e 6-2, e Sloane Stephens (7.ª) ultrapassou Misaki Doi (108.ª): 6-3, 7-6 (7/4).

No torneio masculino, a grande estrela foi Roger Federer, que regressou a Paris após quatro anos de ausência. “Senti no treino que o ambiente era diferente do normal. Tive um apoio enorme como se estivesse numa final. Penso que o público sentiu a minha falta e eu senti essa falta”, afirmou Federer, já depois de afastar o italiano Lorenzo Sonego (73.º), por 6-2, 6-4 e 6-4, em hora e meia.

Com o mesmo estilo de ténis ofensivo, Stefanos Tsitsipas (6.º) somou a 30.ª vitória da época, sobre o alemão Maximilian Marterer (110.º), por 6-2, 6-2 e 7-6 (7/4).

A jornada de segunda-feira abre no court 5 (10h em Portugal) com o duelo entre João Sousa (70.º) e Pablo Carreño Busta (56.º), com transmissão em exclusivo para Portugal no Eurosport 2. Em pares, Sousa volta a fazer equipa com Leonardo Mayer e têm como primeiros adversários Henri Kontinen/John Peers.