Juventus sem Ronaldo derrotada em Génova

A Juventus, com o oitavo título no bolso, terminou este domingo o campeonato italiano de futebol com um derrota por 2-0 na visita à Sampdoria, sem Cristiano Ronaldo e João Cancelo na equipa, já focados na Liga das Nações e na selecção de Portugal.

Os dois internacionais foram chamados pelo seleccionador Fernando Santos para integrarem os trabalhos já esta segunda-feira e representarem Portugal de 5 a 9 de Junho na final-four da Liga das Nações, nas cidades do Porto e Guimarães.

Os golos surgiram já na parte final do encontro, o primeiro aos 84 minutos, em combinação ofensiva concluída com remate do avançado francês Gregoire Defrel, que ainda tabelou num defesa e traiu o guarda-redes.

Já nos descontos (90+1’), Gianluca Caprari cobrou um livre directo de forma exemplar, fazendo o definitivo 2-0, que não afecta as classificações.

A Juventus terminou o campeonato com 90 pontos, mais 11 do que o Nápoles. A Sampdoria vai terminar a época em nono lugar, com 53 pontos. O Torino bateu a Lazio de Bruno Jordão, por 3-1, e ficou em sétimo, com 63, enquanto o rival concluiu em oitavo, com 59.