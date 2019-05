Hamilton vence GP Mónaco sem “dobradinha” da Mercedes

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, sexta prova do Mundial, reforçando a liderança, agora com 17 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa, Valtteri Bottas. Pela primeira vez na temporada, os “flechas de prata” falharam a “dobradinha”.

Sebastian Vettel (Ferrari) terminou em segundo lugar, intrometendo-se na sociedade de Hamilton e Valtteri Bottas, que concluiu a corrida monegasca em terceiro.

Max Verstappen (Red Bull) sofreu uma penalização de cinco segundos, que o atirou para a quarta posição, apesar de ter cortado a meta em segundo. O holandês deu um toque no finlandês Valtteri Bottas, à saída das boxes, e foi punido. Verstappen ainda tentou a ultrapassagem a Hamilton, na penúltima das 78 voltas ao circuito, à saída do túnel, mas terminou mesmo fora do pódio.