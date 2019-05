A festa da Taça de Portugal num podcast especial do PÚBLICO. Ao longo deste programa há entrevistas a adeptos, sons da festa e a análise ao jogo que ditou a vitória do Sporting Clube de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. O jogo, que ficou decidido já nas grandes penalidades, marca o fim da época de futebol em Portugal.

