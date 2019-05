Benfica está a uma vitória da final da Liga

O Benfica voltou a bater o FC Porto nas meias-finais do play-off da Liga de basquetebol e está agora a um triunfo de assegurar a presença na final. Novamente no pavilhão da Luz, os “encarnados” levaram a melhor por 84-61, um resultado bem mais folgado do que seria expectável.

Com uma entrada fortíssima em jogo, fruto de uma defesa agressiva e de grande acerto nos lançamento longos, o Benfica rapidamente descolou no marcador e fechou o primeiro período com uma vantagem de 28-16.

O FC Porto respondeu no segundo parcial, equilibrando um pouco mais a luta das tabelas, e o intervalo chegou com 42-28 - as “águias” refrearam muito do ímpeto ofensivo dos “dragões” e, com isso, conseguiram manter-se sempre por cima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No terceiro parcial voltou a assistir-se a um Benfica eficaz detrás da linha dos três pontos e a conseguir também penetrações para o cesto graças às assistências de Juan Cantero. Foi mais um período a favor dos “encarnados” (21-17), sendo que os “azuis e brancos” não foram capazes de reagir no derradeiro quarto e viram a diferença final chegar aos 23 pontos.

Micah Downs, tremendo especialmente no primeiro período, terminou o encontro com 31 pontos, ao passo que Cantero somou um duplo duplo (10 pontos e 11 assistências). Sasa Borovnjak foi um dos dois elementos do FC Porto que chegaram aos dois dígitos: 14 pontos para o sérvio e 13 para William Graves.

Depois do triunfo inicial dos lisboetas, o próximo embate entre as duas equipas está agendado para sexta-feira à noite, no pavilhão Dragão Caixa. Em caso de triunfo do Benfica, a eliminatória fica sentenciada; caso ganhe o FC Porto, há novo jogo no reduto dos “dragões” e um possível quinto, no pavilhão da Luz.