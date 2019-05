Abandono de Pimenta no encerramento da Taça do Mundo

Depois de viver um dia triunfal no sábado, com a conquista da medalha de ouro nas provas de K1 1000 metros e K1 500 metros da Taça do Mundo de velocidade, que decorre em Poznan, na Polónia, o canoísta português Fernando Pimenta despediu-se da competição com um abandono na final de K1 5000m.

Bicampeão mundial da distância, Fernando Pimenta andou no grupo da frente e chegou a liderar durante a primeira volta, mas abandonaria após a primeira transição, feita fora de água. A prova foi ganha pelo norueguês Jon Amund Vold (22m39,920s), seguido pelo seu irmão Eivind Vold (22m40,024s). A medalha de bronze coube ao sueco Joakim Lindberg (22m48,548s).

Antes da prova de Fernando Pimenta, Portugal tinha obtido uma medalha de bronze neste derradeiro dia de competições na Taça do Mundo em Poznan. O K4 500m masculino, com Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, ocupou o último lugar no pódio, terminando o percurso em 1m21,014s, atrás das tripulações alemã, vencedora em 1m20,006s, e francesa.

Na outra final A do dia com presença portuguesa, o K4 500m feminino (Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho) foi quinto classificado. Teresa Portela foi quarta na final B em K1 500m e em K2 500m misto Francisca Laia e David Varela falharam a presença na final ao serem sextos na respectiva eliminatória.