Há 100 anos, um pequeno avião cruzou um “charco” chamado Atlântico

O que parecia impossível tornava-se realidade. Há 100 anos, no dia 31 de Maio de 1919, um hidroavião da Marinha norte-americana — o NC-4, pilotado pelo comandante Albert Cushing Read — completava a primeira travessia aérea transatlântica. A proeza foi o corolário de um plano meticuloso desenhado com o objectivo de pôr os EUA na dianteira da “corrida aos céus”. Algo que só foi possível graças à colaboração portuguesa: as limitações mecânicas do NC-4 obrigaram-no a fazer várias escalas — entre elas na cidade da Horta, no Faial, em Ponta Delgada, em São Miguel, em Lisboa e na Figueira da Foz antes do destino final: Plymouth, no Reino Unido.

