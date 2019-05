Assim (re)nasce uma estrela

Uma mulher young, gifted and black aparece ao mundo: um primeiro e muito promissor trabalho, flashes que disparam, os encómios também, a pressão para o disco seguinte idem. A apoteótica afirmação, portanto, ao virar da esquina – e, logo atrás, o pavor do falhanço: errar, não estar à altura, a incapacidade para lidar com um novo estatuto (na esfera pública mas também no círculo íntimo), dúvidas sobre quem realmente se é (enfim, tudo coisas que, hodiernamente, se reagrupariam sob o epíteto de “ansiedade”).

