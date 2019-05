Por cada mulher que consome heroína há 22,5 homens, mas elas são mais referenciadas para tratamento

Os homens portugueses consomem mais substâncias ilícitas do que as mulheres. No tocante à heroína, a diferença chega a ser de 22,5 homens por cada mulher. Mas, proporcionalmente, elas têm maior probabilidade de contraírem infecção por VIH associada ao consumo endovenoso e o risco de morrerem por complicações associadas ao consumo também é maior, segundo as autoras do estudo Padrões de Consumo e Problemas Ligados ao Uso de Drogas – Uma Análise em função do Género, divulgado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (SICAD).

