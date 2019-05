Presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo acaba mandato em conflito com Governo e não será reconduzido

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, não vai reconduzir João Teixeira no cargo de presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, A informação é avançada pelo Expresso que refere que João Teixeira sai em conflito com o Governo.

Citada pelo Expresso, fonte oficial do Governo explicou que “o Ministério entende que há novos desafios que se vão colocar nos próximos cinco anos e que requerem um novo perfil à frente da CCDR Lisboa”.

“Sinto-me confortável em sair, porque deixo de estar sujeito ao dever de lealdade. Agora poderei exprimir publicamente as minhas opiniões, várias vezes contrárias ao que se perspectiva e se está a delinear agora”, disse, citado pelo semanário, confirmando o diferendo com o Governo.

O ainda presidente da CCDR Lisboa deverá sair no próximo dia 28 de Maio, sendo o seu sucessor anunciado em breve, de acordo com o Ministério do Planeamento. Ainda em 2019, o Governo terá de acelerar a execução do quadro Portugal 2020, negociando um novo montante e regras para o quadro Portugal 2030.

A taxa de execução dos fundos Portugal 2020 estava nos 35% no último balanço realizado no final do primeiro trimestre de 2019. O programa Alentejo 2020 tem apenas 19% da execução de fundos realizada, à semelhança do Mar 2020 que tem 20%.