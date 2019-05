Basta faz post no Facebook em dia de reflexão. “Completamente contra as regras”, diz CNE

A coligação Basta partilhou, este sábado, uma fotografia na rede social Facebook onde se vê André Ventura, cabeça-de-lista da candidatura às eleições europeias, em frente a um monumento de homenagem às vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande. De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia da República, não é permitido publicar propaganda no dia de reflexão – e as publicações naquela rede social podem ser entendidas como tal, disse o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, ao PÚBLICO.

A fotografia publicada há algumas horas é acompanhada da descrição: “Momentos: André Ventura em recolhimento e homenagem às vítimas mortais dos FOGOS DE PEDRÓGÃO GRANDE na passada terça-feira!”. Pelas 15h30, ainda estava disponível na rede social da coligação Basta e contava com 64 “gostos” e quatro partilhas.

Foto Uma captura de ecrã da publicação Facebook/ Coligação Basta

O problema é que, de acordo com o segundo ponto do artigo 141.º, da Lei Eleitoral da Assembleia da República, “no que respeita à proibição de fazer propaganda em véspera e dia da eleição, as Cronologias Pessoais e as Páginas do Facebook não podem registar qualquer acção de propaganda praticada após as 00h da véspera da eleição”.

Contactado pelo PÚBLICO, o porta-voz da CNE foi peremptório ao afirmar que a publicação da coligação Basta (formada pelo Chega, Partido Popular Monárquico, Partido Democrata Cristão e Democracia 21) “está completamente contra as regras” definidas para os períodos que antecedem a realização de eleições.

Questionado sobre se a CNE poderá tomar uma medida face ao sucedido, o porta-voz explicou que a Comissão Nacional de Eleições apenas “pode actuar mediante a queixa de algum cidadão”. A publicação partilhada no Facebook na véspera das eleições europeias pode, “no limite, ser considerada prática de crime eleitoral e ser encaminhada para o Ministério Público”, precisou o responsável.

A Lei Eleitoral da Assembleia da República prevê algumas excepções à regra tendo em conta os “diferentes perfis de utilizador/ definições de privacidade, i.e., aos diferentes níveis de acesso à informação disponibilizada pelos utilizadores”. No documento fica claro que “o ponto nuclear para efeitos de responsabilização do utilizador deve ser a forma como este se posiciona em termos de privacidade, escolhe com quem partilha a sua informação e determina os termos de acesso à mesma (o que funciona como condição), independentemente da possibilidade que há de a sua informação poder vir a ser encontrada ou acessível a qualquer cidadão”.

A partilha do Basta foi publicada numa página de acesso público pelo que não se enquadra nos exemplos referidos.