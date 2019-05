O dia em que o casamento gay chegou a Taiwan

Foi há uma semana que o Parlamento de Taiwan legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se o primeiro país no continente asiático a fazê-lo. Em Maio de 2017, o Supremo Tribunal entendeu que a forma como a lei do casamento estava escrita no Código Civil violava a liberdade das pessoas a casarem-se e limitava o direito à igualdade, mas foi contestada pela população, que rejeitou as alterações à lei em três referendos organizados pela oposição conservadora. O tribunal deu até 24 de Maio de 2019 ao Governo para alterar a lei. Esta sexta-feira foi o primeiro dia em que os casais do mesmo sexo podem consumar a sua união através do registo civil.

A 17 de Maio de 2019, Dia Internacional Contra a Homofobia e a Transfobia, o Governo de Taiwan foi chamado a pronunciar-se sobre três projectos concorrentes sobre as uniões homossexuais. A votação favorável confirmou a posição de Taiwan na vanguarda dos direitos dos homossexuais na Ásia.