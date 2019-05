Abate na marginal

O percurso da Estrada Marginal entre Lisboa–Cascais é, sem dúvida, muito agradável. É, não só, a vista quase permanente do mar e do Tejo, mas também por ser acompanhada por árvores e arbustos que permitem disfarçar o mau aspecto de vários edifícios e urbanizações. Ultimamente nas suas bermas tem-se procedido ao abate daquela vegetação sem vislumbrar qual a razão.

O maior abate foi junto da ribeira do Jamor em que muitas e grandes árvores e arbustos disfarçavam a grande aglomeração dos armazéns da Lusalite, cujos telhados são de fibrocimento. O resultado é deplorável e é um atentado à paisagem daquele local. Por outro lado, o asbesto do fibrocimento dos telhados deixou de ser detido pelas árvores. Gostaria de saber quem foi o responsável desta selvajaria e, já agora, o motivo invocado.

Miguel Ramalho, Cascais

Documentos

No jornal da noite das 20h da SIC foi apresentado um documentário mais próprio de um país do terceiro mundo. Os trabalhos, as canseiras, a perda tempo e revolta das pessoas que pretendiam um passaporte ou cartão de cidadão, tanto em Portugal como nos consulados no estrangeiro, é um bom

tema para um filme com grande sucesso. A falta de respeito e até, em certos casos, de humanidade, não são compatíveis com os tempos actuais onde a Internet é rainha. Poderá haver falta de pessoal, mas não certamente de pessoas sem ocupação. Mais, no número de pessoas que todos vimos, abundavam as de idade e com dificuldades motoras. Nos tempos que vão correndo, com tantas facilidades que as novas tecnologias nos proporcionam, é incompreensível, indecoroso e inconcebível que num país da UE se passem casos desta natureza.

Carlos Leal, Lisboa

Os deputados, a ética e a moral

Os nossos deputados não são, a julgar pela reacção ao caso da deputada do PS Hortense Martins, pessoas que concedam demasiada importância à ética e à moral. O silêncio sobre o caso recente daquela deputada mostra, uma vez mais, como os nossos deputados e as direcções dos diversos partidos encaram estes acontecimentos. Não há mesmo nenhuma vergonha! A deputada, coitada, não fez nada de mal, dirão alguns. É preciso não ter mesmo vergonha.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Podem dormir descansados​<_o3a_p>

Apesar dos alertas que Portugal irá ter neste Verão temperaturas superiores a 40 graus, não estou nada preocupado pois sei que o Governo tomou atempadamente medidas para que não volte a acontecer a tragédia mais catastrófica como a de 2017, em virtude de na época não terem sido tomadas as medidas que se impunham. Este ano, ficamos a saber que em devido tempo, ficou tudo assente com o SIRESP e que quanto a meios de prevenção e ataque aos incêndios, tiveram o cuidado de contratar meios suplementares aos necessários, prevenindo assim quaisquer avarias que infelizmente sempre acontecem nestas alturas...<_o3a_p>

Jorge Morais, Porto<_o3a_p>