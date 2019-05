No vinho também há luta de classes

Pode parecer exagero, mas parece ser verdade que 80% dos portugueses só compram vinhos até 2€, cerca de 18% até aos 4€ e apenas 2% abre os cordões à bolsa para vinhos acima deste valor, havendo ainda quem prefira dizer que 90% dos portugueses só compram vinhos até 4€. Fomos à procura de respostas para o que poderá ser um vinho de gama média em qualidade e do que seria um vinho de preço médio, estabelecendo, neste caso, um intervalo entre os 4 e os 8 euros. Conversámos com produtores de pequena, média e grande dimensão, com enólogos, responsáveis de garrafeiras, com distribuidores, visitámos supermercados – afinal, quem, em grande maioria, é responsável pela chegada dos vinhos às prateleiras das lojas.

