Portalegre, a alquimia da serra

Ao passear na serra no meio de uma vinha velha deparo-me com uma cepa não aramada e de braços compridos. Vou olhando com atenção para ver até onde chega. Encontro então braços com seis metros, rastejantes, com ar frágil mas não moribundo. Isto ainda dá uvas?, indago. Sim, claro, diz-me o lavrador, esta é uma Trincadeira que, como dizia a canção, “já não sabe a idade”. Trincadeira? Pergunto: mas não há por aqui alguma má vontade em relação a esta casta?

