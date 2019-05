A frescura dos Verdes está a atrair para a região os grandes da produção nacional

É uma espécie de revolução tranquila, aquela que tem vindo a mudar o panorama dos Vinhos Verdes. No país do minifúndio e da paisagem retalhada, a imagem de uma região vitícola composta por um aglomerado de pequenas explorações está claramente em mudança. Da média de um hectare de vinha por cada produtor, que era a imagem da região, a fotografia tem que ser agora bem mais alargada. Os vinhedos com dezenas de hectares multiplicam-se pela paisagem e já são várias as produções com mais de 100 hectares de vinha. E com grandes da produção nacional a lançarem um olhar de cobiça sobre a região.

