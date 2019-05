Barca Velha e Pêra-Manca, dois ícones com nomes excêntricos

Escrever sobre os vinhos Barca Velha e Pêra-Manca (do tinto, neste caso) obriga-nos, desde logo, a fazer uma ressalva: o Barca Velha é o Barca Velha e o Pêra-Manca é o Pêra-Manca. São dois ícones nacionais, mas não são comparáveis. Não apenas por serem de zonas diferentes (o primeiro é do Douro, o segundo é do Alentejo). O que os distingue, acima de tudo, é a história e a importância que cada um deles teve para a evolução e a visibilidade dos vinhos das respectivas regiões e do país.

