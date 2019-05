A Bairrada de Filipa Pato e William Wouters

“Está cá o William. Hoje vamos comer bem.” A bairradina Filipa Pato não pode contar a sua história no vinho sem incluir o marido, o belga William Wouters, chef/sommelier de Antuérpia. Foi ele o primeiro a apostar nos seus vinhos, no início deste século, quando ainda nem sequer eram amigos. E com os vinhos veio a paixão e depois o casamento e dois filhos rapazes, um dos quais, de dez anos, já a treinar no FC Porto como guarda-redes, para “desgosto” do pai, fanático por futebol e adepto do Benfica.

