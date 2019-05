Francisco Albuquerque: “Se tivesse investido em vinhos Madeira velhos, estava rico”

Francisco Albuquerque é o mais renomado e distinguido enólogo do vinho Madeira, um dos grandes fortificados do mundo. Nesta entrevista, fixa as diferenças entre o Madeira e o vinho do Porto, que passam pelo nível de acidez e a pela forma completamente diferente como os dois vinhos evoluem. E, embora se trate de um vinho quase eterno, avisa que nem todo o Madeira velho é bom. Defende a estufagem artificial controlada como estratégia económica para acelerar o envelhecimento dos vinhos e confessa que o vinho Madeira que mais o emocionou foi um Accioli Terrantez dos anos 30 do século XIX.

