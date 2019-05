Trump pede aos japoneses para investirem mais nos EUA e critica défice na balança comercial

O Presidente Donald Trump, pediu aos empresários japoneses para aumentarem o seu investimento nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, repreendeu o Japão pelo “substancial défice” comercial entre os dois países que está a ser alvo de negociações bilaterais.

Trump chegou ao Japão neste sábado para uma visita de Estado sobretudo cerimonial e destinada a mostrar que os laços entre os dois países são fortes, apesar de as relações diplomáticas serem problemáticas.

Pouco depois de ter chegado ao aeroporto, o Presidente dos EUA assistiu a uma recepção na embaixada americana em Tóquio onde recebeu empresários, entre eles da Toyota, Nissan, Honda, SoftBank e Rakuten.

Trump disse-lhes que nunca houve um momento tão bom para investir nos Estados Unidos e repetiu a queixa de que a política da Reserva Federal impediu a economia americana de atingir o seu potencial.

Com as conversações sobre as relações comerciais em curso, Trump também disse que quer um acordo que equilibre a balança comercial entre os dois países.

“Há muitos, muitos anos que o Japão está em vantagem. Ok, se calhar é por isso que vocês gostam tanto de nós”, disse o Presidente dos EUA.

“Mas com este acordo esperamos resolver os desiquilíbrios, remover as barreiras às exportações de produtos dos Estados Unidos e assegurar a justeza da reciprocidade na nossa relação”.

Trump vai encontrar o primeiro-ministro Shinzo Abe no domingo para um jogo de golfe, um torneio de sumo e um jantar privado. Os dois dirigentes têm uma boa relação, o que deve ser enfatizado por Abe num momento em que Washington considera impor taxas aos automóveis japoneses considerados uma potencial ameaça à segurança nacional.

A guerra comercial deve ficar ausente do encontro formal entre Trumpe Abe na segunda-feira. E não se esperam avanços no acordo comercial, disse o ministro do Comércio japonês, Toshimitsu Motegi, que tem uma reunião com o seu homólogo americano, Robert Lighthizer, no domingo.

Os EUA estão envolvidos numa guerra comercial com a China e as relações são tensas com o Japão e a União Europeia.

A visita de Trump ao Japão é sobretudo cerimonial e tem a particularidade de o Presidente dos EUA ser o primeiro líder mundial a ser recebido pelo novo imperador, Naruhito, que herdou o trono no início de Maio. O imperador recebe Trump com um elaborado jantar na segunda-feira.