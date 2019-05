Portugal estreia-se a ganhar no Mundial sub-20

A selecção sub-20 de Portugal estreou-se este sábado, no Campeonaro do Mundo, a decorrer na Polónia, com uma vitória, por 1-0, sobre a Coreia do Sul.

Trincão, médio do Sp. Braga, marcou o golo luso no arranque do primeiro jogo do Grupo F, em Bielsko-Biala, batendo os coreanos logo aos 7 minutos, na sequência de uma transição rápida, com Trincão a isolar-se a passe de Jota e a enganar o guarda-redes coreano com um remate rasteiro.

Apesar de ter mantido sempre o controlo e domínio do jogo, Portugal não voltou a marcar, cumprindo os objectivos mínimos. Portugal fica à espera do resultado entre a Argentina e a África do Sul para saber quem assume a liderança do grupo, tendo encontro marcado com os argentinos na próxima terça-feira (17h, RTP1).