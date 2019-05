Marcel Keizer: “Bruno Fernandes? Espero que fiquem todos”

Habitualmente pouco expressivo, Marcel Keizer abandonou um pouco a sua sisudez na hora dos festejos pelo triunfo na final da Taça de Portugal, mas manteve-se de poucas palavras na hora de comentar o triunfo do Sporting, dirigindo-as quase todas aos jogadores.

“A mentalidade desta equipa é inacreditável, de lutar até ao fim mesmo quando já não há energias. Estes penáltis foram mais e todos ficaram desapontados quando sofremos o empate no último minuto. Só tínhamos três minutos para nos focarmos. O Renan é muito bom nos penáltis e isso ajuda”, comentou o técnico holandês.

E o que disse Keizer à equipa no momento que antecedeu à decisão nos penáltis? “Disse o mesmo que tinha dito antes do jogo, ao intervalo e no final dos 90 minutos. Esta taça tem de ser nossa”, revelou o holandês.

Dois títulos em menos de uma época acaba por ser uma conta simpática para os sete meses de Keizer no Sporting, mas o holandês ainda não quer pensar no que vai ser a próxima época ou as mudanças que o mercado de Verão irá trazer, sobretudo no que diz respeito a Bruno Fernandes: “Nunca estou preparado para perder jogadores, vamos ver o que acontece no Verão, espero que fiquem todos.”