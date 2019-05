Fernando Pimenta conquista dois ouros na Taça do Mundo

O canoísta português, Fernando Pimenta, venceu duas medalhas de ouro na Taça do Mundo de velocidade, em Poznán, na Polónia: uma na​ categoria K1 1000 metros e outra na de K1 500 metros.

O atleta do Benfica completou a prova de 1000 metros em três minutos e 27 segundos, suplantando o bielorrusso Aleh Yurenia e o checo Josef Dastal. Na prova de 500 metros, realizada pouco depois, registou o tempo de um minuto e 38 segundos, à frente do alemão Tom Liebscher e do sul-africano Chrisjan Coetzee. Esta final também contou com a presença do canoísta português João Ribeiro.

Trata-se das primeiras medalhas de Fernando Pimenta em 2019, depois de no ano passado se ter sagrado campeão do mundo na categoria K1 5000 metros.

A atleta Joana Vasconcelos, que também competiu na manhã deste sábado, terminou em sexto lugar na final da categoria K1 200 metros.