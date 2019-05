Chattanooga FC, do Tennessee para o mundo

O nome não será nada estranho para quem gosta de “big bands” dos anos 1940. “Chattanooga Choo Choo” foi uma música celebrizada pela orquestra de Glenn Miller sobre uma viagem de comboio entre Nova Iorque e uma localidade no Tennessee chamada Chattanooga. Esta cidade pequena no interior dos EUA seria um local altamente improvável para o futebol criar raízes e crescer, mas é exactamente isso que está a acontecer com o Chattanooga FC, um clube que existe há uma década e que rapidamente chegou ao topo das preferências desportivas da cidade, mesmo que jogue no equivalente à quarta divisão do soccer norte-americano.

