Bayern Munique conquista Taça da Alemanha

O Bayern Munique de Renato Sanches bateu este sábado o Leipzig (0-2) na final da Taça da Alemanha, disputada no Olympiastadion, do Hertha de Berlim, garantindo a “dobradinha” uma semana após ter-se sagrado heptacampeão.

Robert Lewandowski (29’, 85') e Kingsley Coman (78') “vingaram” o nulo registado na Bundesliga, em Leipzig, na penúltima jornada, que adiou a festa do título dos bávaros para a ronda final.

O internacional polaco fechou a época nos 39 golos - seis na taça - num belo golpe de cabeça, após jogada de Coman e cruzamento de David Alaba, e num contra-ataque fulminante que concluiu com classe superior.

Mas antes, o Bayern Munique, que poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável, teve que sofrer um pouco, depois de desperdiçar uma ocasião soberana, permitindo a reacção do Leipzig no regresso dos balneários. Valeu Neuer, a salvar um golo certo e a evitar maiores constrangimentos.

O Bayern acabaria por confirmar, sem problemas de maior, a conquista da 17.ª Taça da Alemanha, dois anos após a última vitória na competição.