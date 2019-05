Recorde algumas das edições mais emocionantes do GP do Mónaco

O que torna circuito de Monte Carlo tão emocionante e épico? Ao contrário de todas as outras provas do Mundial de Fórmula 1, esta é a que oferece menos velocidade e mais dificuldade aos pilotos. Da qualificação até ao final da corrida, qualquer pequeno erro numa chicane pode valer muito caro. Ao longo da história deste Grande Prémio citadino, já foram várias as peripécias e acontecimentos que deram lugar ao aparecimento de novas estrelas das pistas, decisões polémicas e vencedores improváveis.

No domingo fará 90 anos que acontece uma corrida de alta competição no Mónaco, que começa a preparar as ruas da cidade para o fim-de-semana de Fórmula 1 mais de duas semanas antes.

Nesta que é a sexta corrida do Campeoanato do Mundo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, da Mercedes, estão à frente da classificação geral. Max Verstappen da Red Bull é terceiro, seguido por Sebastien Vettel e Charles Leclerc, da Ferrari. Esta edição ficará também marcada por homenagens a Niki Lauda, consagrado piloto austríaco, que faleceu na segunda-feira, aos 70 anos.