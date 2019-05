Sporting conquista a Taça da sua redenção

Há pouco mais de um ano, no mesmo palco, o Sporting entrou em campo destruído e derrotado antes de dar um único toque na bola, por tudo o que se tinha passado cinco dias antes, a invasão à Academia de Alcochete. A derrota na final da Taça seria a consequência imediata desse incidente (muitas mais se seguiriam), mas os “leões”, 12 meses depois, encontraram a redenção no anfiteatro do Jamor, conquistando a 17.ª Taça de Portugal da sua história com um triunfo nos penáltis sobre o FC Porto, juntando esta conquista à Taça da Liga arrebatada a meio da época exactamente da mesma maneira

O triunfo no Estádio Nacional confirmou várias coisas: que o Sporting, com Marcel Keizer, tem uma competência especial para as provas a eliminar; e que Sérgio Conceição tem um problema nestes jogos com os “leões” que já vem de trás — já tinha perdido uma final no Jamor como treinador do Sp. Braga, e tem sido sempre batido pelo Sporting em tudo o que seja eliminatórias e finais nestas duas épocas que leva como técnico do FC Porto. Talvez os “leões” se tenham despedido de Bruno Fernandes e será, quase de certeza, o início da reconstrução para os “dragões”, que vão perder, pelo menos, Militão, Herrera e Brahimi.

Outra coisa que também ficou mais uma vez provada: raramente finais entre Sporting e FC Porto se resolvem em 90 minutos. Foi uma final de emoções. Golos, reviravoltas, incerteza e crença inabalável e inesgotável dos dois lados a prolongarem até ao limite este epílogo da época do futebol português, o jogo em que ninguém joga para o empate, que não vale pontos, mas vale uma conquista.

Positivo/Negativo Positivo Mathieu Foi intransponível na defesa do Sporting. Ninguém conseguiu passar por ele em velocidade e foi imperial no desarme, formando com Coates uma dupla de betão.

Positivo Bruno Fernandes Não foi dos seus melhores jogos, mas marcou um golo que deu o empate e esteve sempre em alta rotação.

Positivo Soares Um golo, uma bola ao poste e outros remates perigosos. O melhor do ataque portista. Negativo Marega Marcou um golo que não contou e... desapareceu do jogo, secado por Mathieu.

Negativo Bruno Gaspar Viu um amarelo na primeira parte, Keizer viu que era um elo fraco da equipa e tirou-o do jogo.

Tudo o que se passou durante a época ficava para trás. E foi assim que Sporting e FC Porto encararam esta final. Keizer e Conceição não surpreenderam nem arriscaram. Foram a jogo com o que tinham, o Sporting sem Borja e Ristovski, o FC Porto sem Casillas e Corona.

Equilíbrios e domínio partilhado, foi assim a primeira parte. O FC Porto entrou melhor, teve uma grande ocasião por Otávio logo aos 6’, rechaçada por Renan Ribeiro, o Sporting respondeu na mesma moeda, com Vaná a fazer o mesmo a um tiro de Bruno Fernandes. Depois, veio a fase de domínio “leonino” alimentada pela rapidez de Raphinha e Diaby nas alas. A seguir, o FC Porto colocou-se por cima e chegou a celebrar um golo de Marega aos 23’, mas o árbitro invalidou o lance aconselhado pelo VAR — o maliano estava adiantado quando Soares ganhou um lance de cabeça.

Foi na sua melhor fase que o FC Porto chegou à vantagem. Aos 41’, Alex Telles meteu a bola na área, Bruno Fernandes fez o corte, mas a jogada continuou com Herrera, que cruzou para o cabeceamento certeiro de Soares. O mexicano pareceu dominar a bola com o braço, mas o lance foi validado e o FC Porto, depois de alguns segundos a prender a respiração, pôde finalmente festejar.

Mas não teve muito tempo para saborear o golo. Poucos minutos depois, foi o salvador do costume a devolver o Sporting ao jogo antes do intervalo. Gudelj conduziu a bola até à área, meteu em Acuña e o argentino soltou para Bruno Fernandes. O capitão rematou e a bola, com um desvio em Danilo, só acabou na baliza.

Essa nota de equilíbrio diluiu-se na segunda parte. O FC Porto entrou mais decidido no segundo tempo e fez valor a maior rotação do seu meio-campo para se impor no jogo. Durante largos períodos, valeu ao Sporting o impecável trabalho de Coates e Mathieu frente a Soares e ao desaparecido em combate Marega.

Marcel Keizer soube responder bem às exigências do jogo, reformulando a equipa com a entrada de Ilori, primeiro, e, depois, com Bas Dost, e assim conseguiu aguentar-se até ao fim dos 90 minutos.

Mais uma vez, este “clássico” iria ter tempo extra. O jogo passou a ser mais pausado e de menos risco até à altura em que reapareceu um goleador desaparecido. Bas Dost foi o Bas Dost dos seus melhores tempos na forma como aproveitou na perfeição um corte defeituoso de Felipe a um cruzamento de Acuña. O holandês foi felino a rematar e lançou o Sporting em festa antecipada.

Em jeito mais ou menos desesperado, Conceição lançou o que ainda tinha no banco, Fernando Andrade e Hernâni, mas foi um homem da defesa a dar corpo à crença da equipa para lá dos 120 minutos. Felipe, que estava ser um dos piores dos “dragões”, subiu à área num canto e fez o empate.

Tal como acontecera na Taça da Liga, esta taça também iria para os penáltis. Bas Dost falhou o primeiro, Pepe fez o mesmo no terceiro dos “dragões”. Cumpriu-se uma série de cinco e, no primeiro “mata-mata”, Fernando Andrade atirou para as mãos de Renan. Depois, foi Luiz Phellype, o goleador inesperado que veio da segunda divisão, a marcar o 12.º e último penálti, cumprindo a narrativa da redenção do Sporting um ano depois de um dos seus dias mais negros.