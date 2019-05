Madonna esgota mais um concerto em Lisboa. Foram quatro datas num dia

O quarto concerto de Madonna em Lisboa, previsto para Janeiro de 2020, também já esgotou. Em menos de um dia, a artista norte-americana conseguiu encher quatro espectáculos no Coliseu dos Recreios – previstos para os dias 16, 18, 19 e 21 de Janeiro de 2021 – cujo preço variava entre os 75 e os 400 euros.

A quarta data foi anunciada este sábado de manhã depois de os restantes dias de apresentação do álbum Madame X esgotarem em meia hora. Ao início da noite, a promotora dos concertos, a Everything is New, anunciou, em comunicado, que os bilhetes para 21 de Janeiro também esgotaram.

O sucesso da procura, disse ao PÚBLICO Álvaro Covões, da organização, é fácil de explicar: “Primeiro, é a Madonna. Não é todos os dias que se consegue ver uma artista com a dimensão da Madonna numa sala como o Coliseu, que tem a dimensão de um teatro e não de um estádio.” Também há menos bilhetes à venda nesta digressão, porque os espectáculos querem-se intimistas – foram postos à venda para as quatro datas de Lisboa apenas 11 mil bilhetes.

Madonna já disse que as vivências em Portugal estarão representadas no novo álbum, que foi criado durante o período em que a cantora viveu em Lisboa.

A digressão Madame X começa a 12 de Setembro na BAM de Brooklyn, em Nova Iorque, e vai passar por várias cidades dos EUA, como Los Angeles (Novembro) ou Chicago (Outubro), antes de chegar à Europa, onde se estreia em Lisboa.