Concertos de Madonna esgotam logo de manhã e já há data extra

Em meia hora, a promotora Everything is New considerou “tecnicamente esgotadas” as datas para os três concertos da cantora Madonna previstos para Lisboa e marcados para o Coliseu dos Recreios nos dias 16,18 e 19 de Janeiro de 2020, no âmbito da digressão Madame X.

À venda a partir da dez da manhã, com bilhetes entre 75 e 400 euros, Álvaro Covões explicou ao PÚBLICO que foram precisos apenas 30 minutos para se criar uma fila digital de seis mil pessoas. “Ficámos tecnicamente esgotados em meia hora, porque os bilhetes ficaram todos tomados. Tínhamos seis mil pessoas em fila de espera na bilheteira online e outras quatro mil dentro do site.”

Entretanto, a Everything is New já marcou um concerto extra, a 21 de Janeiro, acrescentou Álvaro Covões. Mas, mesmo para a data agora acrescentada, “metade da sala está vendida”.