Cannes dá Palma de Ouro a Bong Joon-ho e lança dois novos cineastas

A Palma de Ouro foi para a Coreia do Sul com Parasite, de Bong Joon-ho. O que acontece quando os ricos e pobres colidem? Uma “boneca russa” de géneros, do thriller ao terror, com os comics como fantasma e o filme de comentário social que também não se esconde. É um retrato da sociedade contemporânea, a impossibilidade de coabitação entre ricos e pobres, com o sentido lúdico de um blockbuster. E a crueldade habitual de Bong Joon-Ho.

Uma relação curiosa pode estabelecer-se com a anterior Palma de Ouro de Cannes, Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, do japonês Hirokazu Kore-eda, com as suas personagens “invisíveis”, mundo oculto, sem direito a participar na sociedade a não ser parasitando-a. É uma zona de contacto; mas depois não há doçura alguma no filme do sul-coreano.

Presença regular em Cannes, desde The Host – A Criatura, em 2006 na Quinzena dos Realizadores, e depois com Okja, na competição de 2017, Bong Joon-ho arrecada a primeira Palma de Ouro para a Coreia do Sul.

Tinha sido “anunciado”. Desde que foi exibido para a imprensa, na primeira semana do festival, foi considerado que podia ser o gosto de uma personalidade como o presidente do júri Alejandro González Iñárritu – alguém que nos seus filmes também procura aliar o espectáculo ao “tema”. Mas o mais importante é o facto de este júri presidido pelo mexicano ter revelado, de entre uma selecção com nomes “icónicos” (os Darnenne, Loach, Tarantino, Malick…), como Iñárritu sublinhou na cerimónia deste sábado, os que apareciam ali pela primeira vez. Os que chegaram, vindos de um percurso fora do habitual. A 72ª edição de um festival que nos últimos anos era frequentemente acusada de ser sempre ocupada pelos “habituais”, faz o seu statement mais vibrante ao revelar dois novos cineastas, Mati Diop e Ladj Ly.

A primeira, uma das quatro cineastas em concurso e também uma estreia, como foi várias vezes referido, para uma “cineasta mestiça” em Cannes, recebeu o importantíssimo Grande Prémio do Júri para o seu Atlantique. O segundo, Prémio do Júri por Les Miserables, dizia que eis a prova de que é possível: não passar por uma escola de cinema e receber um prémio destes no mais importante festival de cinema do mundo.

Foto Bong Joon-ho, Alejandro González Iñárritu, Ladj Ly, Emily Beecham e Antonio Banderas

Ladj Ly tem 38 anos, a viver e documentar, em curtas e documentários que fez para a internet, a vida no seu bairro de Montferneil, subúrbio de Paris, que em 2005 foi um dos palcos da revolta de uma população de ascendência africana e norte africana que vive na pobreza. Foi nesse bairro que Victor Hugo escreveu Les Miserables. O filme quer dizer que cem anos depois nada mudou. Ladj Ly repetiu-o ao receber o prémio por um filme que reinveste no “cinema de banlieu” como urgência e denúncia embora não faça nada de novo com ele: dedicou-o a “todos os miseráveis de França” (um espelho da dedicatória de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que costuma ser o seu chefe decorador, ao receberem o mesmo prémio, ex-aequo, por Bacurau: está dedicado a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, da ciência, da educação, da cultura).

Mati Diop tem 36 anos. O lírico e destemido Atlantique é talvez o filme mais bonito de todo o palmarés. Filha de uma francesa e de um senegalês, ocasionalmente actriz, tem desejado com o cinema resgatar a sua ascendência africana. E resgata aqui histórias da emigração clandestina, dos que partem de Dakar à procura de condições de vida (e morrem na travessia) e dos que ficam. É também uma história de “miseráveis”. É também um filme de género: zombies, provavelmente. Que se entrega à escuridão e ao mar. É uma eclosão, floresce uma cineasta delicadíssima.

Palma de Ouro - Parasite, de Bong Joon Ho

Grande Prémio do Júri - Atlantiques, de Mati Diop

Prémio de Interpretação Masculina - Antonio Banderas, por​ Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar

Prémio do Júri- Les Miserables de Ladj Ly, e Bacurau de Kleber Mendonça Filho e Juliano Darnelles​

Prémio de Interpretação Feminina - Emily Beachman, por Little Joe, de Jessica Hausner

Prémio de Argumento - Céline Sciamma, por Portrait d'une Jeune fille en feu

Menção Especial - It Must Be Heaven, de Elia Suleiman

Presidido por Alejandro González Iñárritu, o júri desta 72ª edição era constituído pelo autor de BD Enki Bilal, pelos realizadores Robin Campillo, Maimouna N'Diaye, Yorgos Lanthimos, Paweł Pawlikowski, Kelly Reichardt e Alice Rohrwacher, e pela actriz Elle Fanning.

A Câmara de Ouro, prémio para uma primeira obra (um júri diferente, presidido por Rithy Pahn), que tenha sido exibida em qualquer secção do festival, foi atribuído a Nuestras Madres, de César Díaz, filme apresentado na secção da Semana da Crítica. Díaz é assim considerado a promessa de um cineasta de amanha.