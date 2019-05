Hiperespaço e curvas liberais

É difícil recordar um período da história recente mais dissoluto e equívoco que o da chamada “arquitectura paramétrica” que coincidiu com o final do pós-modernismo e com o início da difusão mundial do CAD nas práticas profissionais. Teríamos que recuar à celebre exposição do MoMA de 1988, Deconstructivist Architecture, comissariada pelo jovem neozelandês Mark Wigley, sob o alto patrocínio do octogenário Philip Johnson, — animado por conseguir ainda participar na revolução digital que se adivinhava —, para vermos o seu primeiro alinhamento crítico.

Continuar a ler