Orlando Figueira exige 15 milhões a Proença de Carvalho em tribunal

O procurador Orlando Figueira, condenado por ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, desencadeou uma acção cível contra o advogado Daniel Proença de Carvalho no valor de 14,99 milhões de euros.

Além do advogado, são visados na mesma acção a sociedade de advogados Uría Menéndez, de Proença de Carvalho, e o banqueiro angolano Carlos José da Silva. Orlando Figueira acusa ambos de lhe terem montado uma cilada para o afastarem da magistratura, responsabilizando-os pela situação em que se encontra.

Sentenciado a seis anos e oito meses de prisão efectiva por corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, o procurador está à espera do desfecho do recurso que apresentou junto do Tribunal da Relação de Lisboa para saber se terá ou não de cumprir cadeia.

Em causa está o processo que ficou conhecido como Operação Fizz. Os juízes de primeira instância consideraram provada a acusação do Ministério Público, segundo a qual Orlando Figueira, que trabalhava no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, recebeu mais de 760 mil euros do ex-vice-Presidente de Angola e ainda um emprego no sector privado, no BCP, para arquivar uma investigação que tinha em mãos sobre a compra por parte de Manuel Vicente de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol, no valor de 3,8 milhões de euros.

O magistrado sempre negou ter recebido luvas, mas quando o julgamento estava prestes a arrancar acabou por implicar duas pessoas a quem nunca tinha aludido até aí a sua defesa: Proença de Carvalho e Carlos Silva. Garantiu que o banqueiro o havia aliciado a ir trabalhar para Luanda, convite cujo objectivo seria afastá-lo das investigações aos angolanos que conduzia no DCIAP.

Mas Carlos Silva desmentiu o magistrado, segundo o qual o papel de Proença de Carvalho em toda a história terá sido o de intermediário entre si e o empresário angolano. O advogado também negou tudo, acusando Orlando Figueira de denúncia caluniosa.

Sete dos 15 milhões exigidos por Orlando Figueira no Tribunal Cível de Lisboa referem-se a danos patrimoniais, enquanto os restantes oito milhões têm por base alegados danos morais. A acção cível deu entrada nesta quarta-feira.

Orlando Figueira pediu para interromper a licença sem vencimento de longa duração com que estava desde 2012. Regressou recentemente à magistratura, tendo sido colocado em Sintra, estando a receber cerca de 3500 euros mensais. Mas não se encontra a exercer: continua suspenso de funções por a Operação Fizz ainda não ter tido um desfecho, uma vez que recorreu da condenação.