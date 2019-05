Incêndio em prédio devoluto de Queluz fez dois mortos

Um incêndio num prédio devoluto em Queluz, na rua Conde Almeida Araújo, fez dois mortos. As vítimas encontravam-no no interior do edifício.

Contactada pelo PÚBLICO, a Autoridade Nacional de Protecção Civil informou que o alerta para o fogo foi dado esta quinta-feira às 22h23 e que foi declarado extinto às 22h56.

Estiveram no local os Bombeiros de Queluz, a PSP, a Protecção Civil de Sintra e os Bombeiros da Amadora, num total de dez veículos e 30 operacionais.