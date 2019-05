Rio, as lojas de lingerie e os votos no feminino na arruada do Porto

Rui Rio emprestou um tom sexy à concorrida arruada que a campanha do PSD às eleições europeias fez nesta sexta-feira na Rua de Santa Catarina, no Porto. Ao longo da arruada, o presidente dos sociais-democratas entrou em duas lojas de lingerie para distribuir propaganda eleitoral, porque, na sua opinião, é aí que se conquistam votos. “Isto não é para toda a gente, é só para quem gosta”, disse, sorridente, o líder social-democrata, quando questionado por alguns jornalistas sobre a vontade de fazer campanha em lojas de lingerie.

“Aqui no meio [da rua] isto não tem piada nenhuma. Isto assim não funciona”, disse Rio, tentando furar a apertada segurança em que decorreu a arruada. Já na recta final, mesmo quase a chegar à Praça da Batalha, onde decorreu o comício de encerramento da campanha das eleições para o Parlamento Europeu, a comitiva subiu ao segundo andar de um estabelecimento comercial para acenar da varanda às pessoas. As bandeiras do PSD agitaram-se e um coro afinado dizia “PSD, PSD, PSD”.

No estabelecimento comercial, situado à face da rua, lia-se: “Amour, Glamour: 25 anos a fazer noites felizes”. Se as sondagens não fossem tão desfavoráveis ao PSD, poder-se-ia dizer que a entrada de Rio, Rangel e Moedas naquele local era premonitória de uma noite eleitoral de vitória.

O PSD queria fazer uma grande arruada no Porto – à antiga, como disse um dirigente do partido – e terá conseguido. O presidente da distrital do PSD-Porto, Alberto Machado, disse ao PÚBLICO que na arruada participaram 1500 pessoas. Houve uma grande mobilização e, sobretudo, muita segurança que agiu por vezes com algum excesso. Havia um cordão de segurança muito forte à volta de Rui Rio, Paulo Rangel e Carlos Moedas e um controlo grande para que tudo corresse bem.

A meio da arruada a segurança foi obrigada a abrandar a pressão, para que a iniciativa decorresse num tom mais distendido, mas tudo isto passou ao lado de Rio, que andava divertido a distribuir propaganda.

No final da arruada, Rui Rio disse ao PÚBLICO que está tranquilo e que no domingo “vai correr bem”.