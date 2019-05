Marisa acredita que “estas eleições podem ser o início da alteração no mapa política à esquerda”

Foi quase sem voz que Marisa Matias se dirigiu nesta sexta-feira a cerca de 400 apoiantes do Bloco de Esquerda, no jantar de encerramento da campanha para as eleições europeias, em Coimbra, cidade da qual partiu a caravana bloquista há duas semanas. A candidata “campeã na luta contra offshores”, como descreveria Catarina Martins, teve dificuldades em falar, mas nem assim admite perder a voz. De uma campanha em que quis ouvir as pessoas, e não os outros candidatos, Marisa Matias ergueu-se para deixar um aviso: “Estas eleições podem ser o início da alteração no mapa político à esquerda em Portugal”.

Ouvir as pessoas, não os outros candidatos

“Não importa fazer campanhas se é para nos ouvirmos uns aos outros e não ouvir as pessoas”, defendeu a cabeça de lista do Bloco, em jeito de recado aos ataques trocados à esquerda e direita pelos candidatos a Bruxelas. “Votem em alguém que não precisa de ter um ego gigante. Só precisa de ter os ouvidos bem abertos e um coração grande onde cabe tudo”, disse, arrancando aplausos.

O último dia de campanha do Bloco de Esquerda foi o mais calmo na agenda de Marisa Matias, que durante as últimas duas semanas percorreu o país à procura de votos, numa “campanha em crescendo”. Depois de um almoço na Afurada, em Vila Nova de Gaia, os bloquistas marcaram encontro junto ao Mercado do Bolhão, para a tradicional arruada na Rua de Santa Catarina, no Porto, antes do jantar-comício em Coimbra. No Porto, a eurodeputada cumprimentou quem por ela passou, procurando e sendo procurada. Acompanhada por José Gusmão e Sérgio Aires, números dois e três da lista, Marisa Matias tirou selfies, abraçou e deu força a quem a interpelava. A seu lado esteve também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que desvalorizou as sondagens e lembrou que é “quem vai votar no domingo que conta”.

Apesar de não conseguir esconder o optimismo e expectativa - as sondagens apontam para a eleição de dois eurodeputados bloquistas - Catarina Martins repetiu que “as sondagens não contam” e que, mesmo havendo “sondagens mais simpáticas e sondagens menos simpáticas”, o poder está apenas nas urnas.

“O Bloco de Esquerda está a acabar esta campanha a falar da Europa, da política, do que conta para a vida das pessoas”, vincou a dirigente bloquista, criticando quem “falou às vezes de tudo menos da proposta política”. Catarina Martins lembrou que foi o emprego, o Estado social e a emergência climática que marcaram a campanha.

Uma critica que seria recuperada no jantar de encerramento, pela voz do deputado José Manuel Pureza, a quem coube o discurso mais aguerrido da noite. Criticando que não fez “uma campanha forte contra a abstenção”, como exigiria um “combate contra a extrema-direita e a favor da democracia”, José Manuel Pureza elogiou Marisa Matias como a única candidata que “foi teimosa” e “não cedeu um palmo que fosse a quem quis fazer favores à abstenção”.

Para o parlamentar, os restantes candidatos, que “não honraram a exigência” que esta campanha impunha, “quiseram fazer dela um simples campeonato”. O candidato social-democrata Paulo Rangel e o centrista Nuno Melo não escaparam à crítica de Pureza. “A abstenção e a extrema-direita agradecem a quem quis fazer uma campanha assim”, frisou.

Sem referir o PS ou o nome de António Costa, José Manuel Pureza garantiu que o Bloco de Esquerda não se irá “aliar com os liberais para combater a extrema-direita”, porque acredita que “as políticas liberais são as maiores aliadas da extrema-direita”. “Estaremos lado a lado com quem repudiou sem hesitações as politicas liberais que geram pobreza, que geram precariedade”, prometeu.

Dirigindo-se a “aqueles que defendem alianças com os liberais”, José Manuel Pureza disse querer saber se “contam com um politico liberal como Pedro Passos Coelho, ou como Paulo Portas ou até mesmo como Durão Barroso para combater a extrema-direita com uma chamada frente progressista”.