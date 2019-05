CDU vai propor que comparticipação nacional para projectos com fundos europeus não conte para o défice

A CDU vai propor que as verbas que o país investe na sua quota de contrapartida nacional dos projectos apoiados por fundos comunitários não sejam contabilizadas para apuramento do défice das contas públicas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por João Ferreira, durante uma arruada no centro de Gondomar.

A ideia é que não faz sentido que a União Europeia imponha quotas cada vez mais elevadas de co-financiamento nacional e depois ainda penalize Portugal ao obrigar a que tudo o que é investimento seja considerado despesa para efeitos de contabilização do défice. Isso faz com que o Governo aperte critérios e dificulte o andamento de projectos, de forma a minimizar a despesa e consiga assim cumprir as metas impostas por Bruxelas para o défice anual.

Para o próximo quadro de apoio o Parlamento Europeu, com os votos de PS, PSD e CDS, está a propor que seja aumentada a taxa de co-financiamento nacional para as regiões de transição, que é actualmente de 20% - sendo a europeia de 80% -, baixando a europeia para 65%, enquanto a Comissão Europeia quer que seja reduzida mesmo até aos 55%.

Na rua, em Gondomar, João Ferreira fez questão de salientar os problemas de mobilidade do município, já que é o único concelho da área metropolitana do Porto que, apesar de ser servido pelo metro, este não tem ligação à sede do concelho. “É um exemplo de como é preciso avançar em investimentos na mobilidade urbana e de como é preciso adaptar os regulamentos dos fundos estruturais às nossas necessidades de investimento”, afirmou o candidato, vincando que os eurodeputados da CDU fizeram propostas de alteração a todos os regulamentos de todos os programas de apoio comunitário.

E fez questão de responder a António Costa: “Não somos uma força de protesto, mas uma força que constrói e as nossas propostas demonstram-no. Ao contrário dos deputados do PS, que estiveram lá não a construir mas a destruir porque votaram contra, alinhados com a lista de voto do seu grupo mas desalinhados com o interesse nacional.” Por isso, a acusação do secretário-geral do PS “pode lavar a consciência [do PS]… mas só dá para isso”.