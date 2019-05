CDS deixa cair objectivo de ficar à frente do BE e PCP

A meio da campanha eleitoral, Nuno Melo juntou ao objectivo com que o CDS partiu para esta eleição – eleger dois deputados – um outro: ficar à frente do BE e PCP. As sondagens começaram a sair, nenhuma delas dava os centristas à frente e nunca mais ninguém falou nisto. Nesta sexta-feira, os jornalistas perguntaram a Assunção Cristas se ficar atrás de BE e PCP significaria uma derrota para o CDS. “Não. Não era essa a meta”, respondeu.

“A meta é eleger dois deputados. Duplicar, no mínimo. Tudo o que vier a mais é ganho”, afirmou Cristas antes do início de uma arruada de campanha na Baixa do Porto.

A manifestação não reuniu mais gente do que a realizada em Lisboa, mas teve mais portugueses e menos turistas. E teve também mais calor humano, mais apoios.

O único contratempo foi o “perigo” de a arruada do CDS se cruzar com a do PSD que também andava por aquelas ruas. A acção dos centristas começou na Praça dos Leões, frente à reitoria da Universidade do Porto, e terminava na Capela da Almas, de Santa Catarina. Era notório que o CDS não queria cruzar-se com os sociais-democratas e abrandou o passo várias vezes para que tal não acontecesse. Nuno Melo até brincou: “Agora, com o PSD, é costas com costas.”

De resto, Cristas e todos os candidatos do partido continuaram a fazer veementes apelos à participação eleitoral.

No início da arruada, dois dos chamados lesados do BES, com bandeiras do CDS, nas mãos queriam saber quais as soluções que os centristas tinham para eles. Coube à deputada Cecília Meireles dizer-lhes que o partido defende uma solução “igual para todos os lesados”.