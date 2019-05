Candidato discutiu plano europeu de luta contra o cancro com investigadores do Porto

No último dia da campanha para as europeias, Paulo Rangel escolheu visitar, simbolicamente, uma das instituições mais prestigiadas na área da saúde, o i3S, no Porto, para abordar com os seus responsáveis o plano europeu de luta contra o cancro que consta do manifesto eleitoral do PSD com que concorre às eleições de domingo.

A visita foi rápida - ficou-se apenas pela plataforma científica de tecnologias bioquímicas e biofísicas do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde ­-, a que se seguiu uma reunião, à porta fechada, que juntou a comitiva que acompanhava Paulo Rangel e elementos da direcção e também alguns membros da comissão científica do instituto. Sobrinho Simões não esteve por se encontrar no estrangeiro a receber mais um prémio.

No final do encontro, o eurodeputado e cabeça da lista social-democrata reafirmou que a criação de um plano de luta contra o cancro é uma “bandeira eleitoral” do partido. “O PSD, juntamente com o PPE [Partido Popular Europeu], tem um plano global de luta contra o cancro como uma das suas bandeiras principais eleitorais. O objectivo é criar um investimento sem igual e sem paralelo na área da investigação e tratamento do cancro e sobretudo na ligação entre o conhecimento e o tratamento clínico”, disse.

O i3S é uma instituição da Universidade do Porto (UP) que tem 13 plataformas científicas e que trabalha com entidades exteriores à UP. Aliás, o eurodeputado destacou o trabalho do instituto com o IPO do Porto e explicou, em declarações aos jornalistas, que escolheu iniciar o último dia de campanha nesta instituição para “mostrar o quão importante são para o PSD a ciência e a inovação”.

“Viemos debater e apresentar o nosso plano [de luta contra o cancro] e também viemos recolher informação”, afirmou o candidato, que teve a seu lado Graça Carvalho, candidata ao Parlamento Europeu nas eleições de domingo.

Durante a visita à plataforma científica de tecnologias bioquímicas e biofísicas, o director do i3S, Mário Barbosa, aproveitou a presença de dois candidatos para os sensibilizar para a necessidade de dotar o i3S de “um novo plano de reequipamento para manter o nível de competição elevado”. Os dois candidatos responderam ao desafio, mas Rangel explicou que o seu ‘número três’ da lista às europeias, José Manuel Fernandes, é o eurodeputado que “tem muita influência na discussão dos orçamentos [na União Europeia]. É importante que os eurodeputados conheçam as necessidades dos institutos e instituições como estas”, disse.

Relativamente ao plano europeu de luta contra o cancro, o eurodeputado destacou que o objectivo é que “tenha o mesmo impacto que tem, por exemplo, um programa espacial”, acrescentando tratar-se de “uma proposta realista e pela positiva do PSD”.

Na recta final da campanha, os jornalistas quiseram saber se a palavra “cansaço” entra no seu vocabulário, já que esta sexta-feira é o último dia de campanha, e a resposta do candidato foi surpreendente: “Sinto-me como no primeiro dia”. “Hoje não me sinto nada cansado, mas, obviamente, que ao fim de 15 dias de campanha, as pessoas acusam um certo desgaste, mas, como o entusiasmo, a confiança e a determinação são muitos, supero qualquer cansaço físico”, reafirmou.

“Hoje a campanha será como se fosse o primeiro dia. Vamos lutar até ao último minuto para conquistar a confiança dos portugueses e estou certo que essa confiança se vai manifestar no domingo”, disse Rangel, que deixou o Porto em direcção a Braga para mais um almoço com 700 militantes e simpatizantes do partido.