“Gazeteiros, tenham juízo!”: jovens da greve climática respondem a comentários da Internet

Os estudantes voltaram a faltar às aulas esta sexta-feira, 24 de Maio, em mais de 100 países para exigirem justiça climática. A eles, já se juntaram grupos de professores e pais organizados. E, para Setembro, está já marcada uma greve geral — hipótese que, em Portugal, as centrais sindicais UGT e CGT já afastaram. Eles continuam na rua e criticam quem, em vez de se juntar, fica a protestar do sofá: não pelo clima, mas contra eles. Escolhemos alguns comentários a notícias sobre a greve climática que encontrámos no site e no Facebook do P3. Depois, mostramo-los, de surpresa, a jovens que se manifestaram contra a crise climática e ecológica no Porto. E eles responderam — entre muitos risos e algum desespero: "Como é que ainda não entenderam?"