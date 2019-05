Ser Voluntário… na APPC

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área geográfica: Porto

Tema: Paralisia cerebral

A APPC (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral) é uma instituição particular de solidariedade social cuja criação ficou a dever-se à iniciativa de um grupo de pais, apoiados por técnicos, que sentiram as dificuldades de resposta a estas crianças e jovens com paralisia cerebral.

A APPC tem vários serviços, sendo importante referir o Centro de Reabilitação para a Paralisia Cerebral, o primeiro de Portugal. Este centro tem como objectivo atender prioritariamente crianças, mas também jovens e adultos com paralisia cerebral e situações neurológicas afins, no âmbito da habilitação e reabilitação; e genericamente pessoas com deficiência ou incapacidades que necessitem de avaliações e prescrições de produtos de apoio.

Contactos Site

Facebook

Email

Tlf: 22 608 19 19

Procurando responder às expectativas e necessidades dos seus clientes, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, o voluntariado na APPC tem como missão complementar e qualificar as acções diárias dos seus colaboradores – nunca substituindo as tarefas desempenhadas por estes – num espírito solidário e de gratuitidade do tempo despendido por cada um, no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos clientes.

Qual o impacto da APPC?

O centro de reabilitação tem uma população de mais de 2000 clientes. Os centros de actividades de ocupação atendem diariamente 90 clientes com idades superior aos 16 anos.

Como posso ajudar?

Para a APPC, ser voluntário é assumir um compromisso com a organização (de acordo com as suas aptidões, no seu tempo livre), desenvolvendo acções de voluntariado em prol dos indivíduos, famílias e comunidade, com base numa relação solidária.

O voluntariado é um recurso transversal a toda a organização. Por outras palavras, o voluntariado na APPC é uma ferramenta que facilita e promove a participação plena e a autonomia individual da pessoa com deficiência na vida comunitária, seja no acompanhamento ao centro de saúde ou, tão “simples”, na “mera” companhia para ir tomar um café.

A política de voluntariado da APPC promove, também, o alargamento da rede pessoal e social da pessoa com deficiência, permitindo aumentar as relações interpessoais, fomentar a empatia e a tolerância.

O que precisam de mim?

A disponibilidade deve ser vista junto da APPC Porto. Para ser voluntário na APPC basta apresentar a “manifestação de interesse” por correio electrónico para [email protected].