Theresa May deve apresentar a demissão esta sexta-feira, avança imprensa britânica

A primeira-ministra britânica, Theresa May, desgastada pela questão do “Brexit”, deverá anunciar esta sexta-feira a sua demissão, segundo os meios de comunicação britânicos.

“Theresa May deve anunciar a data de sua saída de Downing Street na manhã de sexta-feira”, publicou a BBC no seu site, citando membros da Administração May sob anonimato.

A líder conservadora irá reunir-se durante esta sexta-feira com Graham Brady, presidente do “Comité de 1922”, responsável pela organização do Partido Conservador. Segundo o Times, May deve definir nessa reunião os detalhes da sua saída, incluindo as datas.

De acordo com o jornal, a primeira-ministra britânica poderá permanecer no cargo mais seis semanas, enquanto os conservadores escolhem o seu sucessor, e, assim, ainda estaria em funções durante a visita do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao Reino Unido, que acontece entre 3 e 5 de Junho.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson está entre os favoritos para a substituir.

Theresa May, de 62 anos, assumiu o cargo em Julho de 2016, pouco depois de os britânicos terem votado a favor do “Brexit" (52%) no referendo de 23 de Junho de 2016.

Até agora, a líder não conseguiu reunir consenso quanto às condições para a saída da União Europeia entre a classe política, profundamente dividida sobre a questão, como também está a sociedade britânica.

O acordo de saída negociado com Bruxelas foi rejeitado três vezes pelos parlamentares, o que obrigou o executivo a adiar o “Brexit" até 31 de Outubro, quando a data inicial era 29 de Março, e realizar ainda as eleições para o Parlamento Europeu.

Na terça-feira, Theresa May apresentou um plano de “última oportunidade”, que incluiu uma série de compromissos para tentar convencer os parlamentares britânicos.

A tentativa foi em vão, já que o texto foi alvo de uma enxurrada de críticas tanto da oposição trabalhista quanto dos eurocépticos de seu próprio partido, levando à renúncia na noite de quarta-feira do ministro encarregado das relações com o Parlamento, Andrea Leadsom.

O projecto de lei, que Theresa May contava votar na semana de 3 de Junho, não aparece no programa legislativo anunciado na quinta-feira pelo Governo aos deputados.