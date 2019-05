Theresa May anuncia demissão: deixa Governo e liderança dos conservadores a 7 de Junho

A primeira-ministra britânica anunciou esta sexta-feira a sua demissão. Theresa May sairá da liderança do Partido Conservador e do Governo no dia de 7 de Junho e o processo de escolha do próximo líder tory iniciar-se-á no dia 10 do mesmo mês.

No discurso de despedida, em frente ao número 10 de Downing Street, May não escondeu a frustração por ter falhado na principal missão da sua liderança: guiar o Reino Unido para a saída da União Europeia.

“Fiz tudo o que foi possível para convencer os deputados para apoiar o acordo com a UE. Infelizmente, não consegui”, afirmou May. “Tentei três vezes. Acredito que foi correcto perseverar, mesmo quando as probabilidades de insucesso pareciam elevadas. Mas tornou-se, agora, claro que é do interesse superior do país que um novo primeiro-ministro lidere estes esforços”.

A líder demissionária deixou ainda uma palavra de esperança para o seu partido, em guerra interna há vários meses, como o “Brexit” como pano de fundo: “Sei que o Partido Conservador pode renovar-se nos próximos anos. Sei que conseguiremos fazer o ‘Brexit'”, assegurou Theresa May.

Na recta final do discurso, May emocionou-se. “Foi a grande honra da minha vida ter sido a segunda primeira-ministra, mas certamente não a última” do Reino Unido, afiançou, terminando a sua intervenção com a voz embargada pelas lágrimas, expressando o seu orgulho por ter podido servir “o país que ama”.

Face ao calendário revelado, Theresa May será ainda primeira-ministra quando o Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, visitar o Reino Unido na primeira semana de Junho.

Sobre a votação do acordo do “Brexit”, negociado com a União Europeia e três vezes rejeitado pelo Parlamento britânico não foram avançados pormenores. A primeira-ministra cessante queria levar o documento novamente a votação antes da saída.

“O meu sucessor terá de encontrar um consenso”, disse a primeira-ministra, que esta manhã se reuniu com o Comité 1922, formado pelos deputados conservadores que não têm cargos no Governo, e que exigiam ou a sua saída imediata ou que indicasse a data que abandonaria a direcção do partido e do país.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson está entre os favoritos para a substituir.