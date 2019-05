Motim em estabelecimento prisional na Venezuela provoca pelo menos 23 mortos

Pelo menos 23 prisioneiros morreram e 14 polícias ficaram feridos durante um motim num centro de detenção da polícia no Estado venezuelano de Portuguesa (a 350 quilómetros da capital Caracas).

Humberto Prado, do Observatório Venezuelano de Prisões, citado pela revista Time, adiantou que os confrontos tiveram início quando os detidos impediram as autoridades de entrar no complexo. O líder da organização aponta ainda uma sobrelotação da cadeia, dizendo que 540 detidos estavam no complexo, que tem capacidade para albergar 250 pessoas.

O observatório acusa as autoridades de cometerem um “massacre”, acrescentando que todos os mortos são detidos, com as autoridades a não revelarem detalhes sobre o caso. O líder da organização não-governamental lamentou as mortes dos prisioneiros no Twitter, dizendo que algo tem de mudar para que a situação não se volte a repetir: “Temos estas situações porque os responsáveis estão a transformar as prisões em masmorras. Os prisioneiros na Venezuela continuarão a morrer enquanto algo não seja feito”.

Em 2018, outro motim num centro prisional provou a morte de 68 prisioneiros, com muitos a serem queimados vivos.