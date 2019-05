Seja quem for o novo primeiro-ministro, não haverá renegociação do acordo do “Brexit”, diz Bruxelas

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, acompanhou em directo o anúncio da demissão de Theresa May da liderança Partido Conservador e a sua saída de Downing Street, “sem nenhuma satisfação pessoal” pelo fim da carreira da primeira-ministra que negociou a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas esse desfecho, acrescentou a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva, não tem qualquer impacto sobre o processo do “Brexit” e particularmente no acordo de saída que foi fechado entre Bruxelas e o Governo britânico no final de 2018.

“O presidente Juncker apreciou trabalhar com a primeira-ministra May, que considera uma mulher de coragem e por quem tem grande respeito”, afirmou a porta-voz. “O mesmo respeito que terá por quem vier a ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido”, acrescentou.

De resto, a União Europeia mantém-se firme na sua posição de que o acordo de saída não está aberto a renegociação. “Nada muda no que diz respeito ao acordo de saída, nem em termos de negociação. A nossa posição é clara e já foi repetida muitas vezes, tal como a posição do Conselho Europeu é clara”, observou a porta-voz.

A mensagem tinha um destinatário óbvio: o próximo líder britânico estará a perder o seu tempo com pedidos de mudanças no acordo de saída que demorou quase dois anos a negociar Esse processo está encerrado — e se o tratado jurídico de quase 600 páginas não for ratificado pelo Parlamento britânico, para que o Reino Unido possa deixar o bloco de forma ordenada, será praticamente impossível evitar um “Brexit” caótico e de consequências imprevisíveis. Não há plano B.

E sobretudo não há paciência, nem em Bruxelas nem nas restantes capitais da UE, para os jogos de bastidores da política britânica. Há meses que os líderes europeus dão mostras da sua crescente frustração com a instabilidade política em Londres.

A desconfiança que depositavam na liderança de Theresa May e na sua capacidade tornou-se evidente no Conselho Europeu extraordinário convocado para discutir um novo adiamento da data do “Brexit” até ao fim de Outubro, com um pequeno grupo liderado pelo Presidente de França, Emmanuel Macron, a questionar abertamente a utilidade de prolongar as negociações com o Reino Unido.

A saída de May e a sua provável substituição por um brexiteer da linha dura pode reforçar este argumento de Macron — tornando mais provável a hipótese de una saída sem acordo entre o Reino Unido e a UE.

Apesar das palavras duras de Macron e de vários outros dirigentes europeus no final do processo negocial — o presidente do Conselho, Donald Tusk, chegou mesmo a referir-se ao “lugar especial no inferno” reservado para os promotores do referendo do “Brexit” —, a UE tentou por várias vezes estender a mão a Theresa May, esforçando-se por acomodar as suas exigências quando a primeira-ministra pediu ajuda para enfrentar a oposição interna.

Em entrevistas publicadas esta semana nos Estados Unidos e na Alemanha, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, referiu-se ao desgaste (chamou-lhe mesmo cansaço) europeu com a novela do “Brexit”, e também às manobras políticas em Londres dos concorrentes conservadores interessados em afastar Theresa May do cargo.

“O que não me agrada nada no debate britânico é que parece que é mais importante substituir a primeira- ministra do que encontrar um acordo”, criticou Juncker à CNN, sublinhando que do lado europeu, o sucesso do processo não tem a ver com a “identidade” do próximo negociador britânico mas sim com a qualidade e o conteúdo do acordo.

Ainda assim, Juncker dedicou elogios a May. “Gosto muito dela, ela é dura. É uma mulher que sabe como fazer as coisas, mas que não tem grande sucesso”, afirmou. Questionado pelo tablóide alemão Bild se já tinha sonhado com a primeira-ministra britânica ou se perdia o sono com o “Brexit”, Juncker deu uma resposta ao seu estilo: “Aqueles que não conseguem dormir bem não se deviam meter na política.”