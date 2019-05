Explosão em rua pedonal de Lyon faz sete feridos

Uma explosão de origem desconhecida numa rua pedonal do centro da cidade de Lyon, no leste de França, fez esta sexta-feira pelo menos sete feridos, noticiou a agência AFP. A explosão ocorreu na esquina entre a rua Victor Hugo e a rua Sala, no centro da cidade.

A notícia foi confirmada pela autarquia da região Auvergne-Rhône-Alpes e de Rhône através da sua conta de Twitter.

Segundo fonte judicial, as autoridades privilegiam a hipótese de um pacote armadilhado, com base em testemunhos.