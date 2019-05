Europeias: 12 dias na estrada em 28 fotos

A campanha para as eleições europeias dura há 12 dias, já percorreu milhares de quilómetros e termina esta sexta-feira com comícios ou jantares do PSD e CDS no Norte, do Bloco, no Centro, e do PS e CDU em Lisboa e no Seixal, respectivamente.

A partir das 18h desta sexta-feira, Rui Rio junta-se à recta final da campanha do PSD para uma arruada que se inicia junto à estação de metro do Bolhão, no Porto. Uma hora depois, na Praça da Batalha, estão previstas intervenções políticas, seguidas de uma caravana que sairá da sede do PSD-Porto, às 22h e terminará às 23h45 na Casa da Música.

Também o CDS andará pela baixa do Porto nas horas finais da campanha, com a presença da líder do partido. Da Reitoria da Universidade do Porto partirá uma arruada que antecede o encerramento em Santa Maria da Feira, com um jantar.

O Bloco de Esquerda vai percorrer a pé a Rua de Santa Catarina, no tradicional desfile de final de campanha em que participará Catarina Martins. Mas os bloquistas rumam depois ao Centro, mais precisamente a Coimbra, para o jantar de encerramento da campanha.

Mais a Sul, António Costa juntar-se-à à comitiva rosa à hora do almoço, na Cervejaria Trindade, em Lisboa, e nunca mais largará Pedro Marques. A seguir, os socialistas descem o Chiado e a campanha do PS encerra com um comício, às 18h, na Praça do Município.

Finalmente, a CDU contará com a presença de Jerónimo de Sousa em todas as iniciativas do último dia de campanha ao lado do cabeça de lista ao Parlamento Europeu, João Ferreira. No Barreiro, farão juntos, uma arruada. No Largo do Chiado, em Lisboa, participam numa concentração. E em Loures, jantam como militantes e apoiantes. O encerramento da campanha comunista acontece com um comício no Seixal. Segue-se o dia de reflexão.