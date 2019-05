A antevisão à final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto com o jornalista Paulo Curado e o editor de desporto Jorge Miguel Matias. Ambos também lembram a edição mais marcante que presenciaram no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

