Emoção no campo, vergonha nas bancadas

FC Porto e Sporting são dois dos maiores clubes portugueses e, ao longo de quase um século de competições nacionais de futebol, muitas foram as vezes em que protagonizaram duelos históricos. Mas, curiosamente, na Taça de Portugal só se encontraram por quatro vezes no jogo decisivo – a partida de amanhã, no Estádio Nacional, será apenas a quinta final entre os dois emblemas. Ou a oitava, se considerarmos o Campeonato de Portugal. Poucas, mas intensas, nem sempre pelos melhores motivos. Como a de 1994.

Continuar a ler